Kadir Has Üniversitesi rektörü ve ailesine corona virüsü teşhisi koyuldu

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisine ve ailesine corona virüsü pozitif teşhisi koyulduğunu, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştığı video aracılığıyla duyurdu.

Rektör paylaştığı mesajda, öğrencilerine evde kalmalarını belirterek şunları söyledi:

”Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım. Şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz.

13 Mart Cuma sabahı yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme ile hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendimi. Hastalık ile savaşmaya başladım.

Test sonucun 18 Mart gece 02.30’da bana pozitif olarak bildirildi. 03.30’da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldım ve hemen tedaviye başlanıldı. Ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim.

EŞİ VE OĞLUNA DA POZİTİF TEŞHİSİ KONULDU

Eşim pozitif çıktı, şu an hastanede. Hastalıkla mücadelesi devam ediyor ama bugün yarın taburcu edileceğini biliyorum. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde karantina altında.

‘LÜTFEN, LÜTFEN YUVANIZDA KALIN’

Sevgili gençler öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz, oğlum da hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen lütfen yuvanızda kalın.”