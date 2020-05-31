Kâğıthane’de gençlere ateş açan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan 5 katlı iş hanından dışarıya çıkmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın gece saat 01.00 sıralarında dışarıdakilerden yardım istedi. Olay yerinden geçen ve isimleri öğrenilemeyen 4 genç yardım etmek isteyince iddiaya göre hanın içinden gelen bir kişi 4 gence küfür ve hakaret etti.

ÜST KATTAN ATEŞ

Gençler de içeride bulunan kişiye tepki gösterince, hanın içinde bulunan kişi en üst kata çıkarak pencereden tabancayla gençlere ateş etti. Olayda yaralanan olmazken sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İş hanının en üst katına çıkan polis ekipleri pencereden gençlere ateş eden şüpheliyi ve yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

SİLAH BULUNAMADI

Ayrıca polis ekipleri içeri de yaptıkları aramada şüphelinin kullandığı tabancayı bulamadı. Polis ekipleri boş kovanların bulunduğu yerde delil araştırması yaptı. Gözaltına alınan şüpheli ve yanındaki kadınla 4 genç ifadeleri alınmak üzere Çağlayan polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)