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Kameralara el salladıktan sonra ortadan kayboldu

Sakarya'da esnaflık yapan 52 yaşındaki Hasan Pelin'den iki gündür yakınları haber alamıyor. Çocukları kayıp babalarını araştırırken, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediklerinde şaşırtan görüntülere ulaştılar. Görüntülerde, kameraya el sallayan Hasan Pelin'in 'Ben gidiyorum' işareti yaptıktan sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor. Kamera kayıtlarını polise veren aile şimdi, Pelin'den gelecek mutlu bir haber bekliyorlar.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
16:59 -
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde işyeri bulunan 52 yaşındaki Hasan Pelin iki gün önce işyerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Hasan Pelin’in çocukları, yaptıkları tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar babalarından haber alamayınca, işyerinde bulunan güvenlik kameralarında kaybolduğu günkü kayıtlara incelediler.

Hasan Pelin’e ulaşamayan aile şimdi babalarından gelecek bir haber bekliyorlar. (Foto: SÖZCÜ)

KAYIPLARA KARIŞTI

İş yerindeki görüntülerde Hasan Pelin’in kameranın önüne gelerek el salladığı sonra ‘Ben gidiyorum’ işareti yapıp işyerinden çıkarak gittiği yer alıyor.

Kamera kayıtlarını polise veren aile şimdi babalarından gelecek bir haber bekliyorlar.

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Son güncelleme: 17:05 12.09.2020
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