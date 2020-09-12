Kameralara el salladıktan sonra ortadan kayboldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde işyeri bulunan 52 yaşındaki Hasan Pelin iki gün önce işyerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Hasan Pelin’in çocukları, yaptıkları tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar babalarından haber alamayınca, işyerinde bulunan güvenlik kameralarında kaybolduğu günkü kayıtlara incelediler.

KAYIPLARA KARIŞTI

İş yerindeki görüntülerde Hasan Pelin’in kameranın önüne gelerek el salladığı sonra ‘Ben gidiyorum’ işareti yapıp işyerinden çıkarak gittiği yer alıyor.

Kamera kayıtlarını polise veren aile şimdi babalarından gelecek bir haber bekliyorlar.

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