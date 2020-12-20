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Kandilli ve AFAD verilerine göre dakika dakika son depremler

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de hemen hemen her gün yer sarsıntıları meydana geliyor. Son olarak sabah saatlerinde Van Başkale'de 4.4 ve Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 09:30, 20/12/2020
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Kandilli ve AFAD verilerine göre dakika dakika son depremler

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye’de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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