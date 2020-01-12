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Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü!

Karabük-Yenice kara yolu kopan kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

00:30 -
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Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü!

Olay, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş Tüneli’nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kapan kaya parçaları yola düştü.

Yolun kapanması dolayısıyla ulaşım çift yönlü durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kara yolları ekipleri kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

HASTALAR BAŞKA AMBULANSLA SEVK EDİLDİ

Yenice ilçesinden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren ambulans kaya parçalarından dolayı yoluna devam edemezken, Karabük’ten çağrılan ambulansla hastaneye sevki sağlandı. İHA

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