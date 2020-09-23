Karantina kuralına uymayan hapse girebilir mi?

Corona virüsü taşıyıcısı bir kişinin hastalığı bile isteye başkasına bulaştırırsa bunun bir yaptırımı var mı? İşte bu sorunun cevabını uzman hukukçular değerlendirdi.

Avukat Kübra Oktay bulaşıcı hastalıklarda korunan yararın kamu sağlığı olduğunu belirterek, “Bunlar suç tipleri olarak somut tehlike denen suç tiplerindendir. Somut tehlike dediğimiz olayda kişinin iradesi çok önem taşır” dedi.

Kişinin ceza alabilmesi için hastalığı taşıdığını bilmesi gerektiğine değinen Oktay, “Hastalığını bildiği halde bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek bulaştırıyorsa bu kasten yaralama suçunu oluşturur” dedi.

KİŞİ HASTA OLMAZSA SUÇ OLMAZ

Kasten yaralama suçunda ‘somut tehlike' suç olduğu için ortada bir zarar olması gerektiğine değinen Avukat Kübra Oktay, “Mesala bulaştırma kastıyla gitmiştir. Yüzüne öksürmüş, elini ağzına sürüp yüzüne sürmüş, ama kişi hasta olmamıştır. Kişi hasta olmadığı için zaten suç oluşmaz. Suç olması için kişinin hasta olması gerekiyor. Mağdur durumda olan bir kişi olmalı” dedi.

“BİLEREK YAPMASA BİLE SUÇ”

Pandemi sürecinde herkesin hastalanma riski olduğunu ve virüs kapmış olma ihtimali olan birinin maske takmadığı ve gerekli özeni göstermediği için birine hastalığı bulaştırabileceğini anlatan Oktay, “Başka birine hastalık bulaştırma kastı olmasa bile bu sefer de taksir olayı söz konusu olur. Yani, sen başkasına bulaşacağını öngörebilirsin. Tamam isteğin bu kişiye zarar vermek değil, ama başkasına da bulaşacağını öngörüyorsan bu sefer taksirle yaralama suçu olacaktır” ifadelerini kullandı.

“YARALAMA YA DA ÖLDÜRMEDEN SORUMLU TUTULABİLİR”

Avukat Hüseyin Ersöz de corona virüsü taşıyan bir kişinin başka bir kişiye ‘yaralama ya da öldürme kastıyla’ virüs bulaştırması durumunda Türk Ceza Kanunu'nunda (TCK) düzenlenen “yaralama” ya da “adam öldürme” suçlarının ortaya çıkacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

* Ancak bu durumda özellikle mağdurun kişisel özelliklerinin ve sağlık durumunun incelenmesi ve göz önünde bulundurulması gerekir. Öyle ki bir corona virüsü hastası karşısındaki kişide kronik bir takım rahatsızlıklar olduğunu biliyor, alerjik bir takım rahatsızlıklarının olduğunu bilerek hareket ediyorsa ve bu kişiye zarar verme kastı varsa oluşacak neticeye göre yaralama ya da kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybetmesi durumunda da öldürme fiilinden sorumlu tutulabilir”

“DAVA AÇILABİLİR”

Suçun kasten ya da taksiren (Kazayla) işlenebileceğine dikkat çeken Ersöz, “Bu sebeple corona virüsü taşıyan kişilerin sadece ‘gerekli önlemleri almamasından kaynaklı cezai sorumlulukları vardır’ demek doğru olmaz. Aynı zamanda çevrelerindeki insanlara karşı dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirerek onlara bu hastalığı bulaştırmama sorumluluğu da vardır. Bu sorumluluğun bir parçası olarak doğacak zarar eğer yaralama ya da ölüm olursa bundan dolayı da TCK çerçevesinde haklarında soruşturma yürütülerek dava açılması söz konusu olabilir” dedi.

“KASTEN İŞLENMİŞ SUÇLAR ARASINA GİRER”

Avukat Celal Ülgen gerek kasten gerek tedbirsiz davrandığı için başkasına virüs bulaştıran Covid hastalarına dava açılıp açılmayacağı konusunun iyi irdelenmesi gerektiğini belirterek, “Bir kişi kasten virüs bulaştırma eylemine girerse elbette suçu kasten işlenmiş suçlar arasına girecektir. Ancak tedbirsiz davranırsa fiilin neticesine göre taksirle öldürme ya da yaralama suçu söz konusu olabileceği gibi fiilin derecesine ve işleniş biçimine göre bilinçli kast ile işlenmiş suçlar da oluşabilecek olması doğaldır” dedi.

Bilinçli taksir suçuna bir örnek veren Ülgen, “Kırmızı ışıkta geçen bir sürücünün bir yayanın ölümüne yol açabileceğini düşünmesi gerekir. Corana virüsü bulaştırma da bu kapsamda alınabilir” dedi.