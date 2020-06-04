Karantina yurdunda tepki çeken görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle havalimanlarının kapatılmasından sonra yurt dışında kalan Türk vatandaşları, bulundukları ülkelerden getirilerek çeşitli illerde bulunan KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve 14 gün karantina altında tutulmuştu.

Nisan ayında da Azerbaycan ve Suudi Arabistan’tan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmişti.

”KARANTİNADA NARGİLE”

Suudi Arabistan’dan gelen bir kişi yurtta kaldığı sırada 2 arkadaşıyla nargile içerken çekilen fotoğrafı 30 Nisan’da sosyal medya hesabından “Karantinada nargile” başlığıyla paylaştı.

Uzmanlar tarafından nargile içilmesinin sakıncalı olduğu sık sık dile getirilmesine rağmen 3 kişinin karantina altında oldukları yurtta nargile içmesi tepkilere neden oldu.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle yurtta kalan öğrenciler sosyal medya hesaplarından yurt yönetimine tepki gösterirken bir kişi, “Öğrencinin su ısıtıcısı kullanılmasına bile izin verilmeyen yurtlarda nargile keyfine izin veren yurt müdürü, güvenlik ve gerekli idarecilere sesleniyorum. Bunu nasıl açıklayacaklar acaba? Daha neler oldu acaba gözümüzün görmediği?” diye yazdı.

Vatandaşların tepkisi üzerine KYK Destek hesabından, “Belirtmiş olduğunuz konu hakkında ilgili birimlerimizce soruşturma başlatılmıştır” denildi. Gelen tepkiler üzerine KYK Destek grubu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklandı.