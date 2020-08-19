‘Karımla kaçtın’ cinayeti! 10 yıllık arkadaşını öldürdü!

Olay, dün gece saat 00.20 sıralarında Sancaktepe’nin Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat D., eşi ile 10 yıllık arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu’nun ilişki yaşayıp, birlikte kaçtıklarını öğrendi. İkili, Dündarlı Caddesi üzerindeki boş bir arazide buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Hamurcuoğlu’na ateş etti.

“BERABER YAŞIYORLARDI”

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Murat D. ise Kadıköy'de, üzerinde tabancayla birlikte yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısının, “Mehmet Hamurcuoğlu 10 yıllık arkadaşım. 9 Haziran'da karımla birlikte kaçtılar, beraber yaşıyorlardı” dediği öğrenildi. (İHA)