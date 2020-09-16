Kayseri Valisi Günaydın, kentte artan vaka sayılarının nedenini açıklayıp uyardı!

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Kayseri'de yayın yapan TV1 kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentte şu ana kadar 58 bin 961 denetimin yapıldığını açıklayan Günaydın, bin 705 işletmeye de ceza kesildiğinin altını çizdi.

Şehirde yapılan denetimlerde 10 bin 816 kişiye ceza yazıldığına dikkat çeken Vali Günaydın, maske takmayanlara toplam 9 milyon 734 bin TL ceza uygulandığını söyledi.

VAKA ARTIŞININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Kentteki vaka sayılarının artış nedenini de açıklayan Günaydın, “Kentimizde vaka artışlarının nedeni gurbetçiler ve aile içi hareketlilikten kaynaklanıyor” dedi.

Kentte son zamanlarda sağlık çalışanları hakkında yapılan eleştirileri haksız bulduğunu ifade eden Günaydın, şunları söyledi;

*Kayseri Şehir Hastanesi'nde ‘sistem tıkandı, işler yürümüyor' diyenler lütfen bunlara çok dikkat etsinler. Bugün biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak bütün bölgeye hizmet ediyoruz.

*Biz sadece Kayseri’deki hastalarımıza değil, imkânlarımız ölçüsünde bütün çevreye de hizmet sunuyoruz. O yüzden bu arkadaşlarımızı da alkışlayalım, onlara teşekkür edelim, onlara minnet duygumuzu ifade edelim.

*Eleştirmek en kolayı. Onları eleştirmeyin lütfen beni eleştirin. Olumlu eleştirilerinizi saygıyla karşılıyorum. Yanlış eleştirilerinize de şimdi cevap vermeyeceğim ama yeri ve zamanı geldiğinde cevabını vereceğim. Lütfen sağlık çalışanlarımızı olumsuz etkileyecek söylemlerden kaçının.

VAKA SAYISI ARTAN İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları artan iller arasında Ankara'nın yanı sıra Kayseri ve Konya illerinin de olduğunu ifade etmişti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 15 Eylül Salı gününün tablosuna göre, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 186 oldu. Bin 742 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 294 bin 620'ye yükseldi.