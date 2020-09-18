Kayyumu eleştirdiler kapı önüne kondular

“KAYYUMUN YETKİSİ YOK”

Heyet, kararın gerekçesini açıklamadı ancak, THK Tüzüğü'nün 20'nci maddesi (e) bendini işaret etti. Bentte özetle, yönetim emirlerine, kurumun onur ve yararlarına aykırı davranan, kurumu siyasete araç eden üyelerin Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ve Disiplin Kurulu'nun görüşünü bildirene kadar görevden el çektirilebileceği öngörülüyor.

İlgili yasalar ve tüzüğe göre kayyum heyetinin üyelik sonlandırma yetkisinin olmadığını savunan Merkez Denetleme Kurulu üyeleri konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. THK Merkez Denetleme Kurulu, Nisan ayında pandeminin tüm ekonomiyi durdurduğu günlerde kayyumun uçakları satışa çıkarmasını eleştiren bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride, “Size kayyum olarak gidin THK'nın mal varlığını satın, içini boşaltın diye mi görev verildi. Gizli kapılar ardında yaptığınız ihaleleri derhal sonlandırmanızı talep ediyoruz” denilmişti.