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Kayyumu eleştirdiler kapı önüne kondular

Türk Hava Kurumu yönetimine atanan kayyum heyeti, kurumun dört temel organından biri olan Merkez Denetleme Kurulu’nun tamamının kurum üyeliğini sonlandırdı. Kayyum heyetinin, 24 Temmuz 2020 tarihli kararı, Kurulun 3 üyesi Bayram Duman, Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan’a iletildi.

Yusuf DEMİR
06:00 -
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Kayyumu eleştirdiler kapı önüne kondular

“KAYYUMUN YETKİSİ YOK”

Heyet, kararın gerekçesini açıklamadı ancak, THK Tüzüğü'nün 20'nci maddesi (e) bendini işaret etti. Bentte özetle, yönetim emirlerine, kurumun onur ve yararlarına aykırı davranan, kurumu siyasete araç eden üyelerin Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ve Disiplin Kurulu'nun görüşünü bildirene kadar görevden el çektirilebileceği öngörülüyor.

İlgili yasalar ve tüzüğe göre kayyum heyetinin üyelik sonlandırma yetkisinin olmadığını savunan Merkez Denetleme Kurulu üyeleri konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.  THK Merkez Denetleme Kurulu, Nisan ayında pandeminin tüm ekonomiyi durdurduğu günlerde kayyumun uçakları satışa çıkarmasını eleştiren bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride, “Size kayyum olarak gidin THK'nın mal varlığını satın, içini boşaltın diye mi görev verildi. Gizli kapılar ardında yaptığınız ihaleleri derhal sonlandırmanızı talep ediyoruz” denilmişti.

Son güncelleme: 00:32 18.09.2020
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