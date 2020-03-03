Kazada yaralanan liseli genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde 18 Aralık günü meydana gelen kazada, İsmet B. idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil, lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P.'nin kullandığı 55 C 6076 plakalı servis minibüsüne arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak karşı şeride geçerek başka bir araca çarparak devrilmişti. Kazada 2 öğrenci hayatını kaybederken 9'u öğrenci toplam 10 kişi de yaralanmıştı. Kazadan sonrası sürücü Dursun P. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



BİR ÖĞRENCİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Öğrencilerden 16 yaşındaki Batuhan Yılmaz ile 14 yaşındaki Zülal Işıl Çörtük olay yerinde hayatını kaybederken, çeşitli hastanelere kaldırılan 9 öğrencide tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesi bulunduğu için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakıma alınan Sude Nezor dün akşam yaşamını yitirdi.



75 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

75 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Sema – Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü 11/A sınıfı öğrencisi olan Sude Nezor'un cenazesi bugün ikindi namazından sonra kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Hayatını kaybeden genç kızın okulunda ise bugün yas ilan edilerek giriş-çıkış ve teneffüs zilleri çalınmadı.