Kazadan önce pas geçen 2 pilotun ifadesi ortaya çıktı: ‘İnisiyatif kullanarak pas geçtik’

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından, soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği akşamdan itibaren uçakta bulunan 165 kişinin ifadesi alındığı öğrenildi.

İNİSİYATİF KULLANARAK PAS GEÇMİŞLER

Öte yandan kazadan önce pisti pas geçip iniş yapmayan 2 uçağın pilotunun da “tanık” sıfatıyla dün akşam Pendik Yenişehir Polis Merkezi’nde ifadesinin alındığı öğrenildi. Pas geçen 2 uçaktaki 3 pilot meteoroloji verileri iletildikten sonra inmekten vazgeçtiklerini, inisiyatif kullanarak pas geçtiklerini söyledi.

“DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTLARINA HAVA DURUMUNU ANLATTIK”

Tanık sıfatıyla ifade veren 2 kule personelinin ise düşen uçağın pilotlarına mevcut hava koşullarını anlattıklarını ancak pilotların inisiyatif kullanarak indiklerini söylediği öğrenildi.

KAZA YAPAN PİLOTLARIN İFADESİ HENÜZ ALINMADI

Kaza yapan uçağın kaptan ve yardımcı pilotunun ameliyata alındığı, sağlık durumlarının elverişli olması durumunda ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

KARA KUTU ALMANYA’YA GİDECEK

Kaza Kırım Ekibinin kara kutunun incelenmesi için Almanya’ya gideceği öğrenilirken, Boeing yetkilileri ile birlikte yapılacak incelemenin ardından 1 ay içerisinde ön raporun hazırlanacağı bilgisine ulaşıldı. Kaza Kırım Ekibinin meteorolojiden hava durumu verilerini istediği de öğrenildi.