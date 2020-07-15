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Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’a göz yumanları unutmayacağız

TBMM'deki 15 Temmuz törenine katılmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

13:36 -
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Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’a göz yumanları unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki 15 Temmuz törenine katılmayacağını açıklamıştı.

Katılmama sebebini de şu sözlerle anlatmıştı: Meclis'te daha önce özel oturum yapılıyordu. Partiler konuşuyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar. Bu doğru değil. O gün Meclis’te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi. Bizim 15 arkadaşımız o gün buradaydı.

Kılıçdaroğlu, bugün twitter hesabından şu mesajı paylaştı: 15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ’nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız!

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