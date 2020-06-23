Kılıçdaroğlu: 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak



Hakan KAYA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan ve 24 Haziran’da hakim karşısına çıkacak olan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser için açıklama yaptı.

“HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR GÜÇ GERÇEKLERİ ENGELLEYEMEZ”

Tutuklu gazetecilerin gazetecilik görevini yerine getirdikleri için hapiste tutulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Anayasa kitapçığının 28. maddesi bakın ne diyor; ‘Basın hürdür sansür edilemez’ ikinci fıkrasında ise ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirlerini alır’…

* Günümüzde ise devlet, onlar haber yapmasın diye tedbir alıyor, onları hapse atıyor.

* Onlar, gazetecilik görevlerini evrensel kurallar içinde yerine getirenlerdir.

* 24 Haziran’da bu altı gazetecimiz yargıcın karşısında olacak, kendilerini doğru haber yaptıkları için savunacak.

* 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak. Hiçbir zaman hiçbir güç gerçekleri engelleyemez.