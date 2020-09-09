Kılıçdaroğlu’nun avukatının davasında yetkisizlik kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Celal Çelik katılmazken avukatları hazır bulundu. Müşteki sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı temsil etti. Avukatları İsmail Emre Telci ve Ertuğrul Aydoğan, sanık Celal Çelik’in bronşit olduğunu ve Covid-19 şüphesi taşıdığını belirterek bu nedenle duruşmaya gelemediğini, UYAP üzerinden mahkemeye mazeret dilekçesi de gönderdiklerini belirtti.

Avukatlar, eylemin tamamının Ankara’da gerçekleştiğini belirterek sanığın savunmasının talimatla Ankara’dan alınmasını talep etti. Ayrıca Çelik’in Yargıtay tetkik hakimliğinden ayrılıp Ankara’da avukatlık yaptığını, iddia edilen eylemlerin de burada geçtiğini belirten sanık avukatları, yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara’ya gönderilmesini talep etti.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Duruşma savcısı ise, sanık Celal Çelik’in uzun süredir Ankara’da yaşadığını, davaya konu eylemlerin de bu ilde gerçekleştiğini belirterek dosyanın Ankara’ya gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sosyal medya paylaşımları incelendiğinde 2013 ve 2016 yılları arasındaki paylaşımlar sırasında ve halen Ankara’da ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın Ankara Nöbetçi Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildi.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede avukat Celal Çelik hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım”, “Kamu görevlisine alenen hakaret”, “Terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanık Celal Çelik’in sosyal medya hesabı Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği de belirtiliyor. (DHA)