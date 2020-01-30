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Kimse neden yaptığını bilmiyor! Direksiyonu bir anda denize kırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Taksi şoförü Oğuzhan K. (23), taksisini denize sürerek, intihar etti. Oğuzhan K.'nın neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

20:04 -
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Kimse neden yaptığını bilmiyor! Direksiyonu bir anda denize kırdı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Taksici Oğuzhan K., iddiaya göre kullandığı 33 T 8035 plakalı aracın direksiyonunu denize kırdı. Taksiyi denize süren ve suya batan Oğuzhan K., bir süre sonra aracıyla gözden kayboldu.

Taksi şoförünün neden intihar ettiği bilinmiyor. DHA

DALGIÇ GETİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların müdahalesiyle Oğuzhan K. sudan çıkarılırken, taksi de vinçle çekildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğuzhan K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA

Görgü tanıklarının ifadesinin alınması ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

intihar Mersin Sağlık sudan
Son güncelleme: 20:10 30.01.2020
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