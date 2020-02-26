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Kızını öldüren başkomisere ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Fatih'te, psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu iddia ettiği kızını başından vurarak öldüren emekli başkomiser Kemal A., hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Katil babanın ifadesinde, psikolojik bunalımda olduğunu ve bu durumun engelli olan kızına zarar vermemesi için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Can ÖZÇELİK
17:32 -
Haberler Gündem
Kızını öldüren başkomisere ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Fatih’te, emekli başkomiser Kemal A., birlikte yaşadığı kızı Nihal A.’yı uyurken başından tabancayla vurarak öldürmüş, daha sonrasında 155 polis imdat hattını arayarak kendini ihbar etmişti.

KIZINA ZARAR VERMEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. İddianamede, emekli başkomiser Kemal A’nın ifadesi de yer aldı. Şüpheli Kemal A.’nın psikolojik bunalımda olduğunu ve bu durumun engelli olan kızına zarar vermemesi için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İddianamede, şüpheli Kemal A.’nın ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheli Kemal A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

24 Kasım 2019’da, emekli başkomiser Kemal A., kızı Nihal A.’yı uyurken başından tabancayla vurarak öldürmüş, sonra kendini ihbar etmişti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihal A.’yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırmış, emekli başkomiser Kemal A. ise kızını vurduğu tabanca ile polis ekiplerine olay yerinde teslim olmuştu.

Sağlık ekiplerince Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nihal A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, emekli başkomiser ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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