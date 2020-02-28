KKTC Başbakanı Tatar’dan taziye mesajı!

Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip'te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

* Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır.

* Şahsım ve hükümetim adına Türkiye’mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. İHA