Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KKTC Başbakanı Tatar’dan taziye mesajı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'de Türk askerine düzenlenen saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı.

01:45 -
Haberler Gündem
KKTC Başbakanı Tatar’dan taziye mesajı!

Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip'te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

* Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır.

* Şahsım ve hükümetim adına Türkiye’mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. İHA

İLGİLİ HABERAlman medyası: İdlib'de Türk askerleri vurulduAlman medyası: İdlib'de Türk askerleri vuruldu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more