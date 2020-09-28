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Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi

'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme... Emniyet'te sorgulanan 20 şüpheli için ek gözaltı süresi istendi. Şüpheliler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka gibi isimler var.

Sozcu.com.tr
12:28 -
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Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.

CUMA GÜNÜNDEN BERİ SORGUDALAR

‘Kobani olayları’ olarak bilinen 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya ÖnderEmine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, MYK üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt‘ün de bulunduğu 20 kişi geçen cuma günü gözaltına alınarak Ankara’ya getirilmişti. (DHA)

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Son güncelleme: 12:30 28.09.2020
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