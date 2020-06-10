Atalay Demirci’ye FETÖ’den verilen cezanın gerekçesi açıklandı

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Komedyen Atalay Demirci hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Mart 2020’deki karar duruşmasında Demirci’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

MEMURLUKTAN İSTİFA ETMİŞ

Mahkeme, Demirci hakkındaki hükmünün gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Demirci'nin, 1995’te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda memur olarak atandıktan bir sonra bu görevinden istifa ederek sahne hayatına atıldığı, FETÖ’ye ait Dünya Radyo’da program yapmaya başladığı ve örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldığı anlatıldı.

ETKİNLİKLERE KATILMAYA DEVAM ETMİŞ

Demirci'nin, 2015’de ABD'de bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği ve Gülen’e burada gösteri yaptığı ifade edildi. Demirci'nin duruşmada verdiği ifadesinde, radyoda program yapmak dışında örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, 2007’de bu yapıyla tamamen ilişkisini kopardığını söylediği ancak 2007 ile 2013 tarihleri arasında birçok kez örgütün düzenlediği etkinliklerde yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

ŞÜKÜR VE KANTER’LE YAZIŞMALARI

Kararda, Demirci'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra örgüt üyeleri Hakan Şükür ve Enes Kanter'le yazışmaları olduğu, hakkında bulunan tanık beyanlarının da bu tarihten sonra da Demirci’nin örgütle irtibatının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı. (İHA)