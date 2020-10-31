Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Komşuda corona alarmı! 10 gün boyunca evden çıkmayacaklar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’da artan corona virüsü vakalarının ardından 4 Kasım tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca salgın kısıtlamalarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:01, 31/10/2020
Haberler Gündem
Komşuda corona alarmı! 10 gün boyunca evden çıkmayacaklar

İran'da corona virüsü salgının yeniden etkisini arttırması ile kısıtlamaların yeniden uygulanması kararı alındı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani salgınla mücadele konseyi toplantısında konuştu.

Ruhani halkın sağlık protokollerine uyması halinde devletin salgın ile daha etkin mücadele edebileceğini belirterek, vakalardaki hızlı yükselişe işaret etti.

Ülkede vakalardaki hızlı artış sonrası kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceğini belirten Ruhani, “4 Kasım' tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca üçüncü ve dördüncü meslek grupları kapalı olacak” dedi.

Ruhani kısıtlamalar kapsamında okullar ve üniversiteler başta olmak üzere, sinema ve tiyatro salonları, güzellik merkezleri, kuaförler, camiler, spor merkezleri, kapalı pasajlar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri, alışveriş ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağını açıkladı. (İHA)

ʻʻ
Corona virüsü salgını nedeniyle İran'da toplam vaka sayısı 612 bin 772'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 864'e ulaştı.

Corona Cumhurbaşkanı İran Sağlık sinema tiyatro
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more