Konya’da filyasyon ekiplerine saldırı: Saldırgan tutuklandı

Olay, Konya'nın merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir binada filyasyon çalışması yapmak isteyen 3 sağlık çalışanı dün saat 22.30 sıralarında M.Ö.K. isimli bir apartman görevlisinin saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanı başından yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.K.Ö, kamu görevlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıkalamada şu ifadelere yer verildi:

* 21 Ekim Çarşamba günü saat 22:30 sıralarında Meram ilçemizde filyasyon yapan sağlık görevlilerimiz şiddet ve hakarete uğramışlardır.

* Yaşanan bu vahim olayı gerçekleştiren şahıs emniyet görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak etkili bir şekilde soruşturma başlatılmıştır.

* Koronavirüs salgınının bertaraf edilmesi için canla başla mücadele eden fedakâr sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığımız ve olayın hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.