Korkunç manzara! Nehirden su değil kan akıyor

Osmaniye’deki Kurban Bayramı’nın ilk günü arıtılmadan bırakıldığı öne sürülen atık sular nedeniyle Hamus Çayı kızıl renge büründü. Belediyeye ait Nohuttepe Köyü civarındaki Atıksu Arıtma Tesisi’nden suların arıtılmadığını öne süren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Osmaniye eski Şube Başkanı Metin Önal, yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

NEHİR KANA BÜRÜNDÜ

Görüntüleri Kurban Bayramı’nın ilk günü çektiğini ifade eden Önal, “Burası daha önce atık suların arıtılmadan Hamus Çayı’na bırakıldığı aynı yer ve bölge. Kurban kanı hiç arıtılmadan direk Ceyhan nehrine akıyor. Ceyhan nehrinden de Adana Ovası’nın büyük bir bölümüne yayılıyor ve Karataş’tan Akdeniz’e dökülüyor” dedi.

Osmaniye’nin atık suları ile ilgili çok defa dilekçe verdiğini hatırlatan Önal şunları kaydetti:

* En son Valilik kendi emri ile kurumlara yazı yazdı. ‘Bu konunun derhal incelenerek bildirilmesi' diye ama belediyen bir gelişme yok. Parası yok, arıtma tesisini tamir ettiremiyor. İlaç alamıyor.

* Arıtma arızalı diye bahane uyduruyorlar ama arızalı olup olmadığını bilmiyoruz. Yüksek düzeyde elektrik harcaması var. Arıtma için ilaç kullanmak zorundalar.

‘TESİS OSMANİYE’YE YETMEZ’ GÖRÜŞÜ DOĞRU DEĞİL”

Arıtma tesisinin ‘Osmaniye’ye yetmez' görüşünün doğru olmadığını da öne süren Önal, şöyle devam etti:

* Daha önceki 4 belediye başkanı ile de görüştüm. Hepsi de bu tesisin Osmaniye’nin arıtmasına çok rahat yeteceğini söylüyor.

* Bundan bir önceki Belediye Başkanı Davut Çuhadar ile görüştüm kesinlikle yalan diyor. İlk yapan Belediye Başkanı Memili Kırıkkanat ile görüştüm kesinlikle yalan diyor. ‘Bu tesis yeter' diyor.

Ondan sonraki İbrahim Karayiğit de ‘Bu tesis yeter' diyor. Bu belediye ise tesisi çalıştıramamasına çeşitli bahaneler uyduruyor.

CANLILARA CİDDİ ZARAR VERİYOR

Kanın çevreye verdiği zararla ilgili bir takım uzmanlarla görüştüğünü anlatan Önal şunları söyledi.

* Uzmanlar nehirdeki bitki ve canlılara çok ciddi zarar vereceğini söylediler. Bu kanların hastalıklı olması durumunda bütün nehre bulaşacağını söylüyorlar. Ciddi bir sorun olduğunu belirtiyor.

* Halbuki belediyenin bu kanları toparlayıp antivirüs üretme şansı çok yüksekmiş. Bakteri üretip o bakteri ile pis suyu, lavabo atıklarını yok edebiliyormuş.

* Böyle bir çalışma da yok. Ancak olduğu gibi nehre bırakıyorlar. Bu gerçekten büyük sorumsuzluk örneğinden başka bir şey değil.