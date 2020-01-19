Korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Olay, Kutlubey Mahallesi'ndeki 1005.Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İTFAİYE SOKAĞA GİREMEDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dar olmasından dolayı yangının çıktığı apartmanın bulunduğu sokağa giremedi.

TÜP PATLADI

Çıkan yangında evdeki tüpün de patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Yangının çıktığı apartmanda yaşayanlar ise itfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle dışarı çıkarılabildi. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, camları kırılan apartman dairesinin parçaları da aşağı bölgede bulunan işletmelerde hasar oluşturdu.

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Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınırken, dairede soğutma yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacak.

“ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ”

Yangının çıktığı sokakta işletmesi bulunan Salih Güneştepe, “Burası dar bir sokağımız. Bu bölgede (Kafeler Caddesi) 3-4 tane açma – kapama noktası var ama kilitli, acil durumlarda buraların açılması gerektiğinde çok zor durumda kalıyoruz. Bunun için bir önlem alınmasını rica ediyoruz” dedi. İHA