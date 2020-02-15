Köylüler madene karşı ayaklandı!

Bayramiç’te Kurşunlu Köyü halkı, bölgede yapılmak istenen feldispat madenine ”hayır” demek için yeniden eylem yaptı. Çevrecilerin de destek verdiği eylemde maden projesini asla istemediklerini söyleyen köy halkı projenin iptali için yetkililere çağrıda bulundu.

“KARARLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Kurşunlu Köy meydanında vatandaşlar tarafından yapılan ortak açıklamada, mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Köyümüz Kurşunlu 2013 yılında Zafer Madenciliğe verdiği mücadelen zaferle çıkmış, projenin ÇED gerekli değildir kararını iptal ettirmiştik.

* 8 Ocak 2020 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi sitesinde Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Kurşunlu Köyü Zafer Madencilik şirketine ait feldispat madeninin halkın görüşü de dikkate alınarak ÇED raporu onaylanmıştır.

* 06.02.2020 tarihinde köy tüzel kişiliği, asil olarak köy halkından Bülent Özüren tarafından itiraz davası açılmıştır.

* Sadece 200 bin TL proje maliyetiyle planlanan yüksek kar elde etmek için bizleri, yaşam alanlarımızı meralarımızı ve en önemlisi binlerce yıllık tarihi yok etmelerine karşı bizler burada onurlu insanlar olarak 2013 yılında nasıl direniş gösterdiysek, aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Anayasanın bizlere tanıdığı sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşama hakkımız kutsalımızdır.

Yapılan açıklamaların ardından eylem, maden sahasının incelemesi ile sona erdi.

NE OLMUŞTU?

2011 yılında 7.74 hektar alanda 200 bin ton/yıl üretim kapasitesi ile çalışması planlanan feldispat madeni için Çanakkale Çevre ve Orman İl müdürlüğü tarafından ‘ÇED gerekli değildir' belgesi verilmiş, bu belgenin ardından üretime başlayan şirket 2013 yılında işletmeye 7.18 hektar daha ilave ederek üretim kapasitesini 300 bin ton/yıla çıkarmayı planlamıştı.

Çanakkale Çevre ve Orman İl Müdürlüğü buna da ‘ÇED gerekli değildir' onayı vermişti.

2013 yılında Kurşunlu köylüleri ve muhtarlık ‘ÇED gerekli değildir' kararına yönelik dava açarken, Bülent Özüren adlı bir vatandaş maden alanına kurduğu çadırla açlık grevi başlatmış ve şirketin faaliyetine ilerleyen günlerde son vermişti.

Köylülerin ağaçlara kendilerini bağlaması, ‘duran köylü' eylemine kadar giden eylemleri sonrası mahkeme şirkete verilen izni iptal etmişti.

Bu kararın ardından üretime ara veren madenci şirket, 2020 yılında hazırladığı yeni, ÇED Proje tanıtım dosyası ile yeniden üretim için ÇED sürecini başlatmış oldu.