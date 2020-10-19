KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınava girecek olan adaylar, KPSS ön lisans sınav giriş belgelerini ve sınav giriş yerlerini ÖSYM’nin internet adresinden öğrenebiliyor.
Ayrıca aşağıdaki linkten de KPSS ön lisans sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10:15 yapılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM’DEN KPSS ÖN LİSANS İÇİN SAAT UYARISI
KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS ön lisans sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.