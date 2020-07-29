Kurban Bayramı için en güzel bayram mesajları: Anlam dolu, kısa ve öz bayram mesajları…

Tüm Müslüman aleminde olduğu gibi Türkiye'de de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Evlerde hazırlıklar yapılıyor. Corona virüsü sebebiyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olan kısıtlamalar, bu bayramda olmayacak. 31 Temmuz sabahı camilerde bayram namazları eda edilecek ve bayram başlayacak. İşte uzaktaki sevdikleriniz, akrabalarınız ve dostlarına gönderebileceğiniz ve onları sevindirebileceğiniz en güzel bayram mesajları…

KURBAN BAYRAM MESAJLARI

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!



Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun…



Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoş geldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.





Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…





Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız Hayırlı Olsun Kurban bayramınız Kutlu Olsun.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…