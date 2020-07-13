Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olabilir?

Türkiye, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı hazırlıklarına devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimi Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bayram evlerde kutlanmıştı. Şimdi akıllardaki soru ise Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında sonra yasaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda il bazında sokağa çıkma yasağının olabileceğini aktardı. Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde;

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra il bazında corona virüsü verilerini de paylaştı. Bakan Koca, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki birçok ilde virüsün pik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı, son üç gün ortalamalarına göre en çok ve en az vaka görülen illerin de şunlar olduğunu söyledi;

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının bu illerde olabileceği konuşuluyor.