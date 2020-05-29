Kurban Bayramı tarihi 2020: Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar planlarını belirleyebilmek için Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek sorusu Ramazan Bayramı’nın sokağa çıkma yasağıyla geçmesi nedeniyle daha fazla merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ