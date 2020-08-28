Kuyumcunun söylediği sözler Meral Akşener’i duygulandırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın dertlerini gündeme taşımak adına gerçekleştirdiği esnaf ziyaretini İstanbul’da sürdürdü. Üsküdar’da bir esnafla Akşener arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

“BİZ SİZE SAHİP ÇIKANLARDANIZ”

Ziyaret sırasında bir esnaf Akşener’e, “Size ‘eve dön’ dediler ya, ‘şu bacınıza bir sürü şeyler söylediler, sahip çıkmadınız’ dediniz. Biz size sahip çıkanlardanız. Size dönecek ev lazımsa sine-i millet var. Sakın bir yere dönmeye falan çalışmayın.

Biz gerçekten susanlardan değil, bacımıza sahip çıkanlardanız. Bilginiz olsun. Oturur biz ağlarız öyle bir durumda. Ama bizim kapımız, sine-i millet sonuna kadar açık” dedi.

“AĞLATACAKSIN BENİ BE”

Akşener de “Oğlum ağlatacaksın beni be” diyerek şu ifadeleri kullandı:

* Ben ihanet etmem. Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Bu mücadele sizin için.

* Milletvekili değilim, ben hiçbir şey değilim. Öyle bir talebim de yok.

* Ben şimdi eldim ya buraya, bak başkaları da gelecek. Ben öyle bir rekabet oluşturmaya çalışıyorum.

* Sizin için. Müşteri velinimetse, seçmen de velinimet.