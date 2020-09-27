Siyanürle altın arayan madenlere karşı çıplak ayakla kitap okuma eylemine destek büyüyor

Fatsalı Onur Güngör, 10 gün önce ilçede faaliyetine devam eden altın şirketinin sözleşme uzatmak istemesi ve alanı genişletme talebinde bulunması üzerine tek başına bir eylem başlattı. Admin adını verdiği köpekle ilçe meydanına giden Güngör, ayakkabılarını çıkarıp kitap okumaya başladı.

Yaptığı bu eylemi de sosyal medya hesabından duyuran Güngör’e üçüncü günde 2 kişi, dördüncü günde 6 kişi katılıp destek verdi. 10 gün sonra ise yaklaşık 200 kişi kitaplarıyla birlikte meydana gelip günde yarım saat kitap okumaya başladı.

KATILIM ARTIYOR

Güngör’ün, çevre ile doğa katliamına ve siyanürle altın ayrıştırmaya karşı başlatmış olduğu çıplak ayakla kitap okuma ve farkındalık eylemine İstanbul ve çevre illerden birçok kişi destek verdi.

Her akşam saat 17.15-17.45 arasında kitap okuduklarını dile getiren Güngör şunları söyledi:

* Bazen yalnız, bazen arkadaşlarla birlikte, Fatsa’da bulunan siyanürle altın ayrıştırılması ve çevre katliamına bir şekilde tepki koymak amacıyla eylem başlattım. Aslında bu karanlıkların aydınlanması için çok önemli.

* Çünkü, doğaya hassasiyet göstermeyen, doğayla barışık olmayan insanlara ben genelde karanlık diyorum. Her geçen gün farkındalık artıyor. Ve ben inanıyorum ki Fatsa’da ve ülkede doğa katliamlarına son verilecek.

* Bu amaçla meydandayız. Her akşam saat 17.15-17.45 arasında kitap okuyoruz. Ayaklarımız çıplak. Çünkü doğaya dokunmak istiyoruz. Doğayla iç içe olmak istiyoruz. Ama maalesef çıplak ayaklarımızla betona dokunuyoruz. Bu da bizi yaralıyor.

* Hem kitap okuyup hem de çıplak ayaklarımızla doğa katliamını protesto etmek şu pandemi şartlarında yapılabilecek en güzel etkinlik olsa gerek. Bölgemizde ruhsatlandırılmaya çalışan bir çok madenden vazgeçilene kadar bu etkinliği sürdürmeyi düşünüyorum.

POLİSLERE DE KİTAP

Admin adını verdiği köpeğiyle kitap okumaya eylemine başladığını söyleyen Güngör, ilk gün yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

* Karanlıklar için en büyük korku aydınlanmaktır. Aydınlanma kitap okumakla olur. Karanlıkların en korktuğu eylem okumaktır. Çevre katliamı ve siyanürle altın üretilmesini protesto ettim.

* Yarın 17.15 de yine oradayım. Yine kitap okuyacağım. Bugün sadece dostum Admin bana eşlik etti. Bir de iki polis arkadaş. Ama kitapları yoktu. Yarın onlar için de kitap götüreceğim.

* Aydınlığın en yakın olduğu zaman karanlığın en koyu olduğu zamandır. Sizleri torunlarınıza ve çocuklarınıza şikayet edeceğim. Ve yatsıda sizleri tanrıya şikayet edeceğim. Bilginiz olsun.