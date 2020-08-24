Mağaza çalışanı genç kıza taciz girişimi kamerada

Olay Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi. İddialara göre Fas uyruklu Ahmed El G. isimli kişi mağazaya müşteri olarak geldi.

ÖPMEYE ÇALIŞTI

Fas uyruklu şahıs mağaza çalışanı Esra K.’ya bir kaç kıyafet sordu. O sırada kıyafetlere bakan Fas uyruklu El G. mağaza çalışanı Esra K.’yı öpmek istedi. Ne olduğunu anlamayan genç kadın, kendini geri çekti.

YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Ödemeyi yapan El G., bir süre daha mağaza çalışanıyla sohbet etmek istedikten sonra Esra K.’ya fiziki tacizde bulundu. El G., sonra tekrar geleceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı. Şok olan mağaza çalışanı iş yeri sahibini arayarak durumu anlattı. Dükkana gelen iş yeri sahibi Hasan Uygun tacizciyi yakalayarak polise teslim etti.

“KORKTUM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM”

O anları anlatan mağaza çalışanı Esra K., “İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Normal müşteri gibi geldi. Ben de ilgileniyordum. Daha sonra işin ciddiyeti farklı bir boyuta geldi. Dokundu. Saçma sapan konuşmaya başladı.

Ne dediğini de tam bilmiyordum. Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı. Daha sonra abime söyledim. Yönümü değiştirdim ona çarpmamak istedim. Kasaya geldim malzemeleri poşete koyarken üstüme üstüme geldi. O sırada daha çok dokunmaya başladı. Bana sakin ol sen çok güzelsin ben tekrar geleceğim dedi. Yabancı birisiydi” dedi.

TACİZ ANI KAMERADA

Fas uyruklu kişinin mağaza çalışanını taciz ettiği anlar iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fas uyruklu şüpheli mağaza çalışanı Esra K.’ya bir kaç kıyafet soruyor.

O sırada kıyafetlere bakan Fas uyruklu El G. mağaza çalışanı genç kadını öpmek istiyor. Ne olduğunu anlamayan Esra K., kendini geri çekiyor. Ödemeyi yapan şüpheli, bir süre daha mağaza çalışanıyla sohbet etmek istedikten sonra Esra K.’ya tacizde bulunuyor. DHA