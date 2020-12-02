Saat 08:09’da, Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Battalgazi’nin merkez üssü olduğu depremin, 6.99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem