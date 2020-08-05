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Malatya’da çok sayıda deprem! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Dün Malatya Pütürge'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gün boyunca sarsıntılar devam etti. Kandilli verilerine göre en büyüğü 4.8 olan depremler vatandaşlarda korku ve endişeye neden oldu. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

08:05 -
Haberler Gündem
Malatya’da çok sayıda deprem! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Dün öğlen saatlerinde 5.2 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Malatya’da depremler olmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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