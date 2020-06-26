Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Manisa’daki depremden ilk görüntüler

Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin yıkıma neden olup olmadığı araştırılırken vatandaşlar panik halinde sokağa fırladı. O anlar ise kameraya saniye saniye böyle yansıdı...

11:07 -
Haberler Gündem

Uzun zamandır deprem fırtınası yaşayan ve durağan bir döneme giren Manisa, saat 10.21’de merkez üssü Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki bir depremle yeniden büyük korku yaşadı.

FOTO: DHA

Deprem Manisa'nın komşu illeri ve ilçelerden de büyük bir şiddetle hissedilirken depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığı, depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda araştırmalar devam ediyor.

Depremin en fazla hissedildiği Akhisar ilçesinde de insanlar panik halinde kendilerini dışarıya atarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İLGİLİ HABERManisa'da deprem! Deprem İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla hissedildi!Manisa'da deprem! Deprem İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla hissedildi!
deprem izmir Manisa
Son güncelleme: 11:42 26.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more