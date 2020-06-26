Son dakika! Manisa’da deprem! Deprem İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla hissedildi!

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 10.21'de kaydedilen deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’da olmak üzere tüm Ege’de hissedildi. Deprem İstanbul’u da salladı.

KANDİLLİ: AKHİSAR MERKEZLİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar ilçesi olarak duyurdu. Kandilli sarsıntıyı önce 5.5 ardından 5.3 olarak açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak duyurdu.

25 DAKİKADA 6 ARTÇI SARSINTI

İlk depremin ardından ilk 25 dakikada en büyüğü 3.6 olan 6 tane artçı sarsıntı kaydedildi.

TARAMALAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili Twitter adresinden bir açıklama yaptı. Soylu’nun mesajı şöyle:

* Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir.

* Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

VALİLİK’TEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valiliği depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* İlimiz Saruhanlı İlçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5,6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar bulunmamakla birlikte, dış mahallelerde inceleme devam etmektedir.

KÖYLERLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu vatandaşların korkuyla dışarı çıktığını ama henüz bir hasar ihbarı almadıklarını söyledi. İlçenin İzmir’e yakın olduğunu kaydeden Dutlulu kentte olumsuz bir durum beklemediklerini ama köy muhtarlarıyla irtibata geçtiklerini kaydetti.

22 OCAK’TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde 5 metruk bina yıkılmış, bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, 3’ü yüksek yerden atlayan, 1 panik atak geçiren 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bu depremin ardından da bölgede çok sayıda deprem olmuştu.

Ayrıntılar geliyor…