Mansur Yavaş’tan corona virüsüne karşı küresel hamle!

”Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara olarak, tüm dünya başkentlerini bir araya getiren ‘Covid-19’a karşı başkentler ittifakı’ adlı bir platform kurduk. Bu web sitesi, Covid-19 salgınına karşı mücadelemizde deneyimlerimizi birbirimizle paylaşabileceğimiz yerdir” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla Ankara dahil 43 dünya başkenti bu platformda bir araya geldi.

43 BAŞKENTİ BİR ARAYA GETİRDİ

Platformda şu başkentler yer alıyor:

Atina, Bağdat, Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, Kanberra, Karkiv, Kiev, Lefkoşa Türk Belediyesi, Londra, Lübliyana, Maputo, Moskova, Nur-Sultan, Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saraybosna, Sejong, Seul, Shenzhen, Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tiflis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulan Batur, Washington, Viyana, Zagreb.

102 DİLDE MAKALE VE HABER PAYLAŞIMI

Platformda 30 kişilik ekip başkentler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde önemli verilere ulaşırken, günlük ortalama 5 bilimsel makale ve haberler otomatik çeviri ile 102 dilde yayımlanarak ‘www.capitalsinitiative.org‘ internet sitesi üzerinden kullanıma açıldı.

Sitede dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, günlük bilgiler ve tüm çalışmalar anlık olarak platforma konuluyor.