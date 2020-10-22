Mansur Yavaş’tan Merve Aslan paylaşımı

Merve Aslan dün Diyarbakır Sanat Sokağı'nda kardeşi Mustafa Aslan tarafından 4 el ateş edilerek katledildi. Genç kızın cenazesi, babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız, Musa Peygamber Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.

ESKİ SEVGİLİ AZMETTİRMEKTEN ARANIYOR

Ablasını öldüren Mustafa Aslan, gece yarısı savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklandı. Aslan, emniyet ve savcılık sorgusunda ablası Melek'i ‘namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Genç kızın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan eski erkek arkadaşı Orhan V. ise polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranıyor.

“HİÇBİR HAYAT, HİÇBİR KİTAP YARIM KALMAMALI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından Merve Aslan’la ilgili bir paylaşımda bulundu. Merve Aslan’nın olay yerinde kalan kitaplarının fotoğrafını paylaşan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

* Kadınlardan geriye soğuk beton üzerinde bir kitap ve bir not defteri mi kalmalı?

* Merve kızıma Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kare içimizi çok acıttı çünkü kadınların korunma ihtiyacı duymadığı bir toplum için sorumluyuz.

* Hiçbir hayat, hiçbir kitap yarım kalmamalı…

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