Markar Eseyan kimdir, kaç yaşında vefat etti?

MARKAR ESEYAN KİMDİR?

Markar Eseyan, 4 Şubat 1969’da İstanbul’da doğdu. Baba adı Aram, anne adı Nurten’dir.

İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından “2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü”ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalında Hilal Kaplan ve Bekir Berat Özipek ile hazırladıkları “Gayriresmî” isimli tartışma programı, 2011 Yılı Medya Etik Ödülü’nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Markar Eseyan son olarak Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Markar Esayan’ın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası” 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı “Karşılaşma” ise Ekim 2007’de okuyucularla buluştu.

Markar Eseyan, TBMM üç dönem İstanbul AK Parti milletvekilliği yaptı.