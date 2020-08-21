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Maske denetiminde yağmuru bahane etti: Başıma takayım

Düzce’de corona virüsü tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maskesiz gezenleri uyardı. Denetimlerde bir vatandaş yağmuru bahane ederek maskesini kafasına takmaya çalışınca polis ekiplerinin uyarısıyla karşılaştı.

10:21 -
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Düzce'de corona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde polisi gören maskesiz vatandaşların bazıları maske takmaya çalışırken, bazıları da yanlış taktığı maskesini düzeltmeye çalıştı.

Düzce'nin en yoğun noktalarından Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri bir vatandaşı maskesini çenesinin altına taktığı için uyardı.

Yağmur yağdığı için maske takmadığını belirten vatandaş, “Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım” diyerek kendini savundu. Vatandaşa polis ekiplerinin ikinci uyarısı sonrasında maskesini takarak uzaklaştı. (İHA)

Atatürk Corona Düzce Polis yağmur
Son güncelleme: 10:40 21.08.2020
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