Maske denetiminde yağmuru bahane etti: Başıma takayım

Düzce'de corona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde polisi gören maskesiz vatandaşların bazıları maske takmaya çalışırken, bazıları da yanlış taktığı maskesini düzeltmeye çalıştı.

Düzce'nin en yoğun noktalarından Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri bir vatandaşı maskesini çenesinin altına taktığı için uyardı.

Yağmur yağdığı için maske takmadığını belirten vatandaş, “Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım” diyerek kendini savundu. Vatandaşa polis ekiplerinin ikinci uyarısı sonrasında maskesini takarak uzaklaştı. (İHA)