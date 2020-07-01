Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri? Maske zorunluluğu olan iller listesi (1 Temmuz 2020)

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında birçok ilde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Son eklenen illerle birlikte maske takma zorunluluğu olan il sayısı 50’nin üzerine çıktı. Vatandaşlar ise hangi illerde maske takmanın zorunlu olduğunu merak ediyor. Maske takmama cezası olarak ise 900 TL uygulanıyor. Peki hangi illerde maske takmak zorunlu?

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER?

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı ve Niğde’de maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”