Maskesiz Rus turist ceza kesilince İstiklal’de dans etmeye başladı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Bu bağlamda son olarak İstiklal Caddesi’ne girişte yeni tedbirler alındı. Bugün itibarıyla caddenin girişine konulan barikat ve uyarı işaretleriyle caddedeki yaya trafiği ikiye bölündü.

Bundan sonra caddeye girişler için yolun sağı, çıkış için ise sol tarafı kullanılacak. Caddedeki yoğunluk aynı anda 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde yeniden düzenlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de vatandaşların ve turistlerin kurallara uyup uymadığını gün boyu takip etti.

CEZA YİYEN TURİST DANS ETMEYE BAŞLADI

Denetimler sürerken, ekiplerin gözüne maske takmayan iki kadın takıldı. Polis, kadınların yanına giderek kendilerini uyardıktan sonra Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan ceza kesileceğini söyledi. İlk önce olan biteni anlamayan Rusya vatandaşı turistler kendilerinden istenen pasaportu vermemekte ısrar etti. O esnada yoldan geçen bir vatandaş Rusça bildiğini söyleyerek polisin söylediklerini Rus turistlere aktardı.

Turist kadınlar cadde üzerindeki mobil polis noktasına alınarak cezai işlem uygulandı. O esnada turistlerden biri kendilerini görüntüleyen kameraya dönerek önce çeşitli figürler sergiledi, ardından ise sokakta dans etmeye başladı. Turistler kesilen cezanın ardından maskelerini takarak İstiklal Caddesi’nde yürümeye devam etti.

Öte yandan, vatandaşların bugün hayata geçirilen uygulamadan son derece memnun oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar ise birtakım eksikliklerin giderilmesiyle uygulamanın daha verimli hale geleceğini ifade etti. (İHA)



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