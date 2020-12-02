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Covid-19’a karşı burun spreyi geliştiren şirketin hisseleri yüzde 480 değerlendi

İsviçre merkezli biyoteknoloji şirketi Auris Medical, corona virüsüne karşı etkili bir burun spreyi geliştirdiğini duyurdu. Duyurunun ardından şirketin hisse değeri 6'ya katlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:16, 02/12/2020
Haberler Ekonomi
Covid-19’a karşı burun spreyi geliştiren şirketin hisseleri yüzde 480 değerlendi

İsviçre merkezli biyoteknoloji şirketi Auris Medical’in hisse fiyatı, AM-301 adını verdiği burun spreyinin corona virüsüne karşı koruma sağlayabileceği yönündeki laboratuvar testi sonuçlarına dair açıklamasının ardından uçtu.

ABD’de Nasdaq borsasında işlem gören Auris Medical hisseleri, bu haberin ardından dn yüzde 480 değer kazandı. Pazartesi günü 1,1 dolar olan hisse fiyatı, 6 doların üzerine çıktıktan sonra 5,23 dolarla günü kapattı.

ONAY BAŞVURUSU 2021’DE

Business Insider’ın haberine göre, spreyin, insan burnu hücrelerinde yapılan testlerde corona virüsüne karşı etkili koruma sağladığına dair pozitif bulgular elde edildi. Spreyin kullanıldığı hücrelerde enfekte olunmasından 48 saat sonrasında virüs yoğunluğunun sprey kullanılmayan hücrelere göre yüzde 90 oranında daha az olduğu aktarıldı.

“Yeni geliştirdiğimiz sprey, burun mukozal hücrelerinin enfeksiyon riskini belirgin bir şekilde azaltma potansiyeline sahip” diyen Auris Medical CEO’su Thomas Meyer, testlere devam edeceklerini ve 2021’de kullanım onayı için başvuru yapacaklarını söyledi.

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ABD Business Insider Corona Dolar İngiltere İsviçre Pazartesi
Yayınlanma Tarihi:11:37,
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