Mayıs ayında toplu taşımada yolculuk oranı yüzde 67.8 arttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Mayıs 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’nde değerlendirdi.

NÜFUSUN YÜZDE 23.8’İ SOKAĞA ÇIKTI

Mart ayının son haftasında, İstanbul’da nüfusun yüzde 16.1’i sokağa çıkmışken bu oran nisan ayının son haftasında yüzde 30.4 artarak yüzde 20.1’e, Mayıs ayında yüzde 23.8'e yükseldi. 1-5 Haziran tarihleri arasında ise İstanbulluların 34.4'ü sokağa çıktı.

4-8 Mayıs tarihleri arasında ortalama 1 milyon 289 bin 244 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 25-29 Mayıs tarihleri arasında yüzde 2.5 azalarak 1 milyon 256 bin 347 oldu. Yolculuk sayısı, 29 Mayıs tarihinde, yüzde 67.8 artışla 2 milyon 168 bin 866'ya yükseldi. 60 yaş üstü yolcularda ise artış oranı yüzde 78 oldu.

İKİ YAKA ARASINDA ARAÇ ARTI

Hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde Nisan ayında yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 238 bin 875 iken, Mayıs ayında 328 bin 220 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en yoğun geçiş, 11-17 Mayıs haftasında yaşandı; en yoğun gün ise 29 Mayıs Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 49.5'i 15 Temmuz Şehitler, yüzde 38.2'i FSM, yüzde 6.4'ü YSS köprülerinden; yüzde 6'sı Avrasya Tünelinden gerçekleşti.