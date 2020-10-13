MEB, okullarda Covid-19 vakası durumunda uygulanacak adımları açıkladı

MEB’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:
“Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tedbirlerimizle hazırız.
Okullarda Covid-19 şüphesi durumunda, Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla hazırladığı rehberde belirtilen tüm adımlar güvenle uygulanıyor.
Okullarda Covid-19 vakası durumunda, Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla hazırladığı rehberdeki yol haritası adım adım takip edilecek” denildi.
OKULLARDA COVİD-19 VAKASI DURUMUNDA
1- Kişi evinde ya da hastanede gözetim altına alınır. Vakanın çıktığı sınıf, eğitimine temizlik-maske-mesafe kurallarına uygun şekilde devam eder.
2- Sınıfta 14 gün boyunca günde iki kez semptom takibi yapılır.
3- Aynı süreçte ikinci vakanın tespit edilmesi durumunda sınıfın tamamı 14 gün süreyle evine gönderilir.
4- Vakanın okul servisi kullanması durumunda, sınıfta uygulanan tüm prosedürler servisler için de uygulanır.
5- Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.