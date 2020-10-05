Meclis Başkanı: Hayvan hakları yasası en kısa zamanda kanunlaşacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hayvanseverlerin ısrarla dile getirdiği Hayvanların Haklarının Korunması ile ilgili düzenlemeye değinen Şentop, şu ifadeleri kullandı;

*TBMM'de Hayvanların Haklarının Korunması ile alakalı Meclis Araştırması Komisyonu ortak bir kararla kurulmuş ve kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor 16 Ocak 2020'de Genel Kurul'da görüşülmüştü. Rapordaki tespitlerden de hareketle, kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılmalıdır.

*Halen TBMM'de farklı Komisyonlarda 27. Dönemde verilmiş 35 adet kanun teklifi bulunmaktadır. Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum.

*Bu mülahazayla, partilerimizin grup yöneticileriyle bugün görüştüm; hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum. En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğine ve kanunlaşacağına inanıyorum.

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