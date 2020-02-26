Melisa’nın kaybolmasıyla ilgili şoke eden iddia

Olay Antalya‘nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Kınık Mahallesi‘nde yaşayan Şenol-Nurcan Çelikli çiftinin iddiasına göre kızları 15 yaşındaki Melisa, geçen cumartesi günü 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Seralarda işçi olarak çalışan yedi çocuk sahibi karı-koca, Kınık Yurdusev Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan kızlarının, aynı ilçede yaşayan halasının oğlu A.Y. (21) tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

“O SENİN KARDEŞİN VE DAHA ÇOCUK”

Baba Şenol Çelikli, “Kaçıran kız kardeşimin oğlu. Bunu kesin biliyoruz. 15 yaşındaki çocuktan ev hanımı olmaz. Kızımızı asla vermeyeceğiz. Savcılığa gidiyoruz. Kaçırırken kullandığı otomobil bir başkasının. Melisa’yı geri getir. O senin kardeşin ve daha çocuk” dedi. (DHA)