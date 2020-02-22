Erdoğan’dan İdlib açıklaması: Yol haritamızı belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu’nun açılışında konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*İzmir’i büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile birlikte Çandarlı’ya bağlıyor. Bu bölgede kuzey güney istikametinde ortaya çıkan yoğunluk ister istemez şehir içi trafiği de etkiliyordu.

*Böylece şehir içi trafiğini de rahatlıyoruz. 96 km’lik projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan, bir tüneli, 38 köprüsü, 8 viyadüğüyle gerçekten İzmir’e yakışan bir eser kazandırdık.

*İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir-Çevreyolu projelerinin devamı niteliğindedir. Bu otoyol, Bursa ve İzmir için de daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

*Çevreye ve tarihe duyarlılığıyla bu otoyolun da ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. Otoyolun akaryakıtta tasarrufu 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.

“OYUNLARA GELMEYECEĞİZ”

*Karşımızda çok güçlü bir ittifak var. Gezi olayları sonrasında olan her şeyin gerisinde bir tuzak var, bugün de benzer bir durum var. Oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız.

*Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yoktur. Asılsız iddialara yanıt verirken, asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.

*Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz’de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı.

*Bu tartışmalarla Türkiye’nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.

PUTİN, MACRON VE MERKEL İLE GÖRÜŞME

*Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Dün sabah Putin'le görüştük, Macron ve Merkel'le görüştük ve yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız.