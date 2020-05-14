Metin Külünk’ün Marmaray paylaşımına İBB’den yanıt!

AKP eski milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Marmaray’da çekilen bir videoyu paylaştı.

Külünk, videoyu paylaşırken “Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır” ifadelerini kullandı.

İBB YANIT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa Twitter hesabından Külünk’ün paylaşımına yanıt verildi.

İBB’nin yanıtında “Metin Bey Merhaba, Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, Marmaray ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz” denildi.