Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Metin Külünk’ün Marmaray paylaşımına İBB’den yanıt!

AKP eski milletvekili Metin Külünk'ün Twitter'dan Marmaray'da çekilen bir video ile yaptığı "Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!" paylaşımına İBB yanıt verdi.

20:05 -
Haberler Gündem
Metin Külünk’ün Marmaray paylaşımına İBB’den yanıt!

AKP eski milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Marmaray’da çekilen bir videoyu paylaştı.

Külünk, videoyu paylaşırken “Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır” ifadelerini kullandı.

İBB YANIT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa Twitter hesabından Külünk’ün paylaşımına yanıt verildi.

İBB’nin yanıtında “Metin Bey Merhaba, Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, Marmaray ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz” denildi.

AKP beyaz istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metin Külünk sosyal medya Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more