MHP’de istifa! ‘Bugün itibarıyla bırakıyorum’

Avşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Şunu belirtmek isterim ki; her zaman davamın, liderimin ve teşkilatımın emrinde olacağım.

* Son nefesime kadar da bu dualı ve mübarek davamıza ayrıca liderime ve teşkilatıma sadakatla bağlı kalacağım.

* Şahsıma güvenerek İl başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bana emanet eden bilge liderim, Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunar; görevim boyunca desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcılarımıza, MYK ve MDK üyelerimize, milletvekillerimize, il yöneticilerime, ilçe başkanlarıma, ülküdaşlarıma ve birbirinden kıymetli hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İHA